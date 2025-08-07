Gaza, 22 civili uccisi nella notte per gli attacchi israeliani

Palestina occupata

Tra di loro 5 che cercavano cibo

Ventidue civili sono stati uccisi e feriti a Gaza dalle forze israeliane dalla mezzanotte fino a stamani. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa.Quattro persone, fra le quali due ragazze, sono rimaste uccise da un attacco aereo su di un appartamento vicino al capo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia.Altre quattro persone sono state uccise e diverse ferite in un altro attacco aereo contro una abitazione della famiglia Al-Hadeedi nel capo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.Un attacco aereo ha ucciso tre persone della famiglia Zaqout a nord di Gaza City, nella zona di Sheikh Radwan.