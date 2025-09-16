Gaza, almeno 106 morti oggi nei raid israeliani. Il Papa: «Tanti non hanno dove andare»

Palestina

Il bilancio è di almeno 91 persone uccise nella sola Gaza City

Almeno 106 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani a Gaza: lo riferiscono fonti mediche a Al Jazeera. Almeno 91 delle persone uccise negli attacchi israeliani di oggi hanno perso la vita a Gaza City, hanno affermato i medici.

«Tanti non hanno dove andare, è una preoccupazione». Lo ha detto il Papa parlando della situazione a Gaza con i giornalisti al momento di lasciare Castel Gandolfo dove si trovava da ieri sera. Quanto alla parrocchia, il Papa ha riferito di avere parlato con padre Gabriel Romanelli: «Loro vogliono restare, resistono». Ma a Gaza «bisogna cercare un’altra soluzione».