Gaza, delegazione di Hamas attesa al Cairo

agenzia

Mediatori al lavoro su una nuova proposta di cessate il fuoco

(ANSA-AFP) – GAZA, 12 AGO – Una delegazione di Hamas si recherà al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, in un nuovo tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Lo hanno confermato due fonti palestinesi vicine al dossier.

“Una delegazione di alto rango di Hamas, guidata dal leader Khalil al-Hayya, arriverà al Cairo oggi o domani mattina, su invito dell’Egitto, e terrà un incontro con i funzionari egiziani”, ha dichiarato una delle fonti all’Afp. La delegazione discuterà “degli sforzi dell’Egitto e di altri mediatori” per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, secondo la fonte. La seconda fonte palestinese ha indicato che “i mediatori stanno formulando una nuova proposta per un accordo di cessate il fuoco globale”. Stanno discutendo “alcune idee, una delle quali è una tregua di 60 giorni, seguita da negoziati per un cessate il fuoco a lungo termine e un accordo per rilasciare immediatamente” tutti gli ostaggi israeliani, ha aggiunto. Tuttavia, ha sottolineato, “finora non possiamo dire che ci sia nulla di nuovo di cui essere ottimisti, soprattutto perché l’occupazione israeliana sta ostacolando qualsiasi accordo”. Un funzionario di Hamas, che ha chiesto di non essere identificato, ha dichiarato all’Afp che il movimento “non ha ancora ricevuto una nuova proposta di cessate il fuoco”. Ha tuttavia sottolineato di essere “pronto a raggiungere un accordo se l’occupazione decide di porre fine al genocidio, revocare il blocco e consentire un normale flusso di aiuti” nella Striscia di Gaza. (ANSA-AFP).

