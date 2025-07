Gaza, finora 60.249 vittime, 111 nelle ultime 24 ore

agenzia

Ministero della Salute: '91 aspettavano gli aiuti umanitari'

TEL AVIV, 31 LUG – Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che 111 palestinesi sono stati uccisi e 820 sono rimasti feriti nella Striscia nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi israeliani. Tra le vittime, 91 stavano aspettato gli aiuti umanitari, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Dall’inizio delle ostilità il 7 ottobre 2023, il bilancio è di 60.249 morti e 147.089 feriti. I numeri non sono verificabili autonomamente. Israele non consente ai giornalisti di entrare a Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA