Gaza, il sostegno della Cgil Sicilia alla “Global Somoud Flotilla”

L'iniziativa

Partiranno il 4 settembre da Catania e da Augusta

«Sostenere con aiuti concreti lo stremato popolo palestinese e al contempo mobilitarsi perché il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale». Lo afferma la Cgil Sicilia che è in campo con questi obiettivi e sta procedendo alla raccolta di generi di prima necessità e offrendo supporto logistico per l’iniziativa della Global Somoud Flotilla che farà tappa nel porto di Catania e in quello di Agusta, da dove poi il 4 settembre partirà la missione per Gaza, alla quale si uniranno altre imbarcazioni provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia.

Il 3 settembre a Catania e Siracusa si terranno iniziative pubbliche con la partecipazione di attivisti e artisti, mentre nella piazza Federico II di Catania e alla Marina di Siracusa è già attiva la raccolta di generi di prima necessità. Anche in Sicilia, inoltre, la Cgil il 6 settembre sarà nelle piazze delle città «affinchè si fermi la barbarie in corso».