Gaza, ‘Israele ha ammassato abbastanza truppe per assalto Rafah’

agenzia

Alti dirigenti Usa a Cnn: non ancora certi se presa decisione

WASHINGTON, 13 MAG – L’amministrazione Biden valuta che Israele abbia ammassato abbastanza truppe ai margini di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per procedere con un’incursione su vasta scala nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando due alti dirigenti Usa, che tuttavia non sono certi se Tel Aviv abbia preso una decisione definitiva per una mossa del genere, in aperta sfida al presidente americano. Uno dei dirigenti Usa ha anche avvertito che Israele non si è avvicinato nemmeno lontanamente a preparativi umanitari adeguati prima di evacuare potenzialmente più di un milione di abitanti dell’enclave palestinese che attualmente risiedono a Rafah.

