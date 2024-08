Gaza, raid israeliano contro una scuola, 100 morti

agenzia

Hamas, 'pericolosa escalation'

ROMA, 10 AGO – L’agenzia di difesa civile di Gaza gestita da Hamas ha affermato che un attacco israeliano ha colpito una scuola a Gaza City uccidendo un centinaio di persone. In una nota diffusa su Telegram, l’esercito israeliano conferma il raid nei pressi di una scuola a Gaza City spiegando che l’aeronautica “ha colpito con precisione i terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di controllo e comando nella scuola Al-Tabai’een e situato accanto alla moschea a Daraj Tuffah, che viene usata come rifugio dai residenti di Gaza City”. “Il centro di controllo e comando – evidenzia l’Idf – era utilizzato come nascondiglio dei terroristi e dei comandanti di Hamas. Da lì venivano pianificati numerosi attacchi contro i militari israeliani e lo Stato di Israele”. Hamas ha dichiarato che l’attacco, nel quale hanno perso la vita un centinaio di persone, rappresenta una “pericolosa escalation”: lo riporta l’agenzia di difesa civile di Gaza gestita dall’organizzaizone. “Il massacro nella scuola di Al-Tabieen, nel quartiere di Daraj, nel centro di Gaza City, è un crimine orribile che costituisce una pericolosa escalation”, si legge in un comunicato.

