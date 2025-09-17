Gaza si sta spopolando: la metà dei palestinesi ha lasciato la città, mentre Israele bombarda

medioriente

Aperta un'altra via di fuga fino a venerdì

Circa 400 mila palestinesi hanno evacuato Gaza City in seguito all’offensiva israeliana, su una popolazione iniziale di circa un milione. Lo rende noto l’esercito israeliano (Idf), citato dal Times of Israel, precisando che negli ultimi giorni il flusso di evacuazioni ha raggiunto decine di migliaia di persone al giorno. Il premier Benyamin Netanyahu aveva indicato che circa il 40% degli abitanti aveva già lasciato la città.

Per agevolare l’esodo, l’Idf ha aperto una seconda via di fuga lungo l’autostrada Salah a-Din, nel centro della Striscia di Gaza, oltre alla già nota strada costiera, spesso congestionata da mezzi e persone. Questa nuova via resterà aperta fino a mezzogiorno di venerdì, come comunicato dal portavoce militare Avichay Adraee attraverso un messaggio in arabo su X.