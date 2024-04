Gaza, Usa: eseguito nuovo lancio aiuti, 26 pacchi finiti in mare

agenzia

C-17 hanno scaricato sul nord della Striscia circa 46mila pasti

ROMA, 30 MAR – Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) afferma che “26 pacchi di aiuti umanitari sono finiti in mare” durante l’ultimo lancio aereo di assistenza umanitaria eseguito ieri nel nord della Striscia di Gaza per fornire sostegno ai civili colpiti dal conflitto in corso. Gli aerei C-17 americani hanno sganciato l’equivalente di oltre 46.000 pasti sulla zona, specifica il Centcom assicurando che gli errori di sgancio non hanno causato “danni ai civili o alle infrastrutture”.

