Gazprom, ‘Europa a rischio gas se l’inverno sarà freddo’

agenzia

Miller: 'Possibili seri problemi, pompaggio depositi in ritardo'

ROMA, 07 SET – L’Europa potrebbe avere seri problemi con il gas se l’inverno sarà freddo. Lo afferma l’amministratore delegato di Gazprom, Alexey Miller, a margine dell’Eastern Economic Forum a Vladivostok. “Si assiste a una realtà che si sta aggravando sempre di più. E se ci fosse un inverno freddo, un normale inverno freddo? E’ un vero problema”, ha detto riferendosi – riporta la Tass – ai dati di Gas Infrastructure Europe del 31 agosto, secondo cui solo due terzi del gas prelevato dai depositi sotterranei europei lo scorso inverno sono stati riforniti nei primi cinque mesi di pompaggio, con un divario di quasi 19 miliardi metri cubi.

