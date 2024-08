Gb: 3 accoltellamenti e 100 arresti al carnevale di Notting Hill

agenzia

Una donna in gravi condizioni. Polizia, 'violenza inaccettabile'

LONDRA, 26 AGO – Tre accoltellamenti, di cui quello di una madre di 32 anni ricoverata in gravi condizioni, e circa 100 arresti: è questo il bilancio del popolarissimo carnevale di Notting Hill, simbolo festoso di Londra, pur se non immune ogni anno da episodi di violenza. Le altre due persone ferite non in modo grave sono un 29enne e un 24enne. Il vice comandante di Scotland Yard, Ade Adelekan, ha sottolineato come questa edizione sia stata “rovinata da una violenza inaccettabile”. Circa 7.000 agenti – di cui 18 sono stati aggrediti mentre cercavano di far rispettare l’ordine pubblico – hanno pattugliato le strade dove fra ieri e oggi si è riunito circa un milione di persone per ballare e festeggiare.

