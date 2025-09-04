Gb, accordo Volenterosi su missili a lungo raggio a Kiev

agenzia

Starmer auspica intensificazione delle 'pressioni su Putin'

LONDRA, 04 SET – Il Regno Unito evidenzia l’impegno collettivo dei partner della cosiddetta coalizione dei Volenterosi a fornire “missili a lungo raggio” all’Ucraina fra le conclusioni del vertice odierno di Parigi, che Keir Starmer ha co-presieduto da remoto con Emmanuel Macron. Downing Street sottolinea inoltre come Starmer nel suo intervento abbia invocato “un’intensificazione delle pressioni” su Vladimir Putin per spingere la Russia alla pace. Quanto al contributo militare britannico per le garanzie post-belliche a Kiev, Londra si è detta da tempo pronta a schierare un contingente sul terreno con altri, a patto che ci sia una copertura Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA