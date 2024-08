Gb: arriva bufera Lilian, venti sulle coste fino ai 130 all’ora

agenzia

Primo allerta meteo di fine estate in Scozia e nord Inghilterra

LONDRA, 22 AGO – Prima tempesta di fine estate, e 12esima dell’anno, in arrivo sulla Gran Bretagna, dove fino a domani il Met Office ha fissato un’allerta per ora limitata al colore giallo che riguarda alcune aree dell’Inghilterra del nord e buona parte della Scozia. La bufera, denominata Lilian, dovrebbe raggiungere il suo picco fra la notte e la mattinata di domani, con situazioni di allarme riferite al traffico stradale e ferroviario, ai trasporti marittimi, al rischio di caduta di alberi o cartelloni, a potenziali danni a tetti di capannoni ed edifici vari nelle zone più colpite. Si prevedono forti piogge e venti in graduale aumento d’intensità fra oggi e domani, con folate concentrate soprattutto su alcune località costiere e su tratti di mare che in particolare in Scozia potrebbero raggiungere le 80 miglia all’ora (oltre 130 km/h); e in Inghilterra settentrionale le 50-60 miglia.

