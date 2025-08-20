Gb contro insediamento E1, ‘viola diritto internazionale’

agenzia

Lammy, 'compromette gravemente la soluzione dei due Stati'

LONDRA, 20 AGO – Il Regno Unito ha condannato l’approvazione da parte del governo israeliano del piano di insediamento E1 in Cisgiordania. “Se attuato, dividerebbe in due lo Stato palestinese, rappresenterebbe una flagrante violazione del diritto internazionale e comprometterebbe gravemente la soluzione dei due Stati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico David Lammy sul suo profilo di X.

