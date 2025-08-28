Gb convoca ambasciatore russo dopo gli attacchi a Kiev

agenzia

Protesta per civili uccisi e danneggiamento del British Council

LONDRA, 28 AGO – Il governo britannico di Keir Starmer ha convocato oggi l’ambasciatore russo a Londra per protestare contro gli attacchi aerei di Mosca su Kiev in cui sono state uccise 15 persone, di cui 4 bambini, ed è stata gravemente danneggiata la sede del British Council nella capitale ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri David Lammy secondo cui “le uccisioni e le distruzioni devono cessare”.

