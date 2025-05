Gb ‘non accetta’ le accuse di Netanyahu contro Starmer

agenzia

Viceministro, 'condanniamo attacco in Usa ma serve pace a Gaza'

LONDRA, 23 MAG – Il governo del Regno Unito “non accetta” le accuse rivolte dal premier israeliano Benjamin Netanyahu al primo ministro britannico Keir Starmer dopo l’attentato di Washington. Così il viceministro della Difesa, Luke Pollard, che ha ribadito la ferma condanna all’uccisione dei due diplomatici israeliani. Ha aggiunto che Londra continua a impegnarsi per “una pace duratura a Gaza” chiedendo il rilascio di tutti gli ostaggi, un cessate il fuoco e “aiuti su larga scala” da far entrare nella Striscia. Per ora non c’è una risposta di Downing Street alle accuse dopo che Starmer ieri aveva condannato l’attacco e ogni atto di antisemitismo.

