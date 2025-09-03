Gb, nuove sanzioni anti russe per ‘deportazione bimbi ucraini’

agenzia

Lammy condanna la 'condotta spregevole da parte di Putin'

LONDRA, 03 SET – Il governo britannico ha annunciato oggi di aver imposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per il “programma di deportazione e indottrinamento” di bambini ucraini imputato a Mosca da Kiev e dall’Occidente. È quanto si legge in una nota del Foreign Office, secondo cui undici nuovi individui ed entità, fra cui importanti funzionari russi e organizzazioni giovanili, sono stati aggiunti alla lista dei soggetti sottoposti alle misure di Londra. “La politica del Cremlino di deportazioni forzate, indottrinamento e militarizzazione dei bambini ucraini è spregevole e dimostra il livello di depravazione a cui il presidente Putin è disposto a ricorrere per cancellare la lingua, la cultura e l’identità ucraine”, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico David Lammy. E ancora: “Portare via un bambino dalla sua casa e cercare di cancellare con la forza il suo patrimonio e la sua educazione attraverso menzogne e disinformazione non può essere tollerato. Nessun bambino dovrebbe mai essere una pedina di guerra ed è per questo che chiamiamo i responsabili a risponderne”.

