Gb sanziona due ministri israeliani dell’ultradestra

agenzia

Assieme a Canada, Australia e Nuova Zelanda

LONDRA, 10 GIU – Il governo britannico di Keir Starmer ha deciso di sanzionare due ministri israeliani d’ultradestra del governo di Benymin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, in relazione alla recente nuova escalation nella Striscia di Gaza palestinese e per i progetti di espansione delle colonie in Cisgiordania. Lo anticipano i media del Regno, precisando che le sanzioni sono condivise assieme a tre alleati: Canada, Australia e Nuova Zelanda.

