Germania, ‘Merz crolla nei sondaggi’

Bild, per l'Insa il cancelliere scivola in 18/a posizione

BERLINO, 23 SET – Sono in forte calo i consensi per il cancelliere tedesco Friedrich Merz in Germania, mentre crescono le preferenze per la leader di Afd, Alice Weidel. È quello che emerge in un sondaggio Insa pubblicato dalla Bild, che registra per la prima volta anche il sorpasso (già emerso in altri rilevamenti) dell’ultradestra sui conservatori. Se in alto alle classifiche sulle preferenze personali resta il ministro della Difesa, Boris Pistorius (Spd), al primo posto, e al settimo si trova il vicecancelliere Lars Klingbeil, Alice Weidel si piazza al decimo, mentre il Kanzler scivola dal 14/imo al 18/imo. Un 62% degli intervistati si dice scontento del suo lavoro, mentre solo il 26 esprime soddisfazione. Sul fronte del ranking dei partiti, Afd passa al 26% (0,5%) e l’Unione scivola in seconda posizione con un 24,5% delle preferenze (-1). Resta forte il distacco con gli altri partiti: con i socialdemocratici al 14,5% i verdi all’11%, la Linke all’11,5%. Sotto la soglia del 5% (indispensabile all’ingresso nel Parlamento) ci sono Bsw col 4% e i liberali con il 3,5%.

