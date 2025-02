Germania, stasera il primo duello Scholz-Merz in tv

agenzia

Domenica prossima confronto a 4 anche coi leader di Verdi e Afd

BERLINO, 09 FEB – In Germania il primo duello elettorale fra i candidati cancellieri Olaf Scholz e Friedrich Merz si terrà stasera in diretta sulle tv di Stato Ard e Zdf alle 20.15. Il confronto fra il cancelliere uscente socialdemocratico e lo sfidante principale, il leader della Cdu, che stando ai sondaggi è in vantaggio, sarà moderato da Maybrit Illner e Sandra Maischberger. In vista del voto anticipato del 23 febbraio, il duello si tiene a una settimana esatta dalla grande manifestazione che ha portato oltre 250 mila persone in piazza a Berlino contro l’asse fra l’Unione Cdu-Csu e l’ultradestra di Afd. Proteste che si sono ripetute anche ieri a Monaco di Baviera. Domenica prossima è previsto invece il cosiddetto ‘Quadrell’, un confronto a quattro, al quale parteciperanno anche il candidato dei Verdi Robert Habeck e la leader di Afd Alice Weidel.

