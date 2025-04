Gestore spagnolo, ripristinata energia in varie aree Paese

agenzia

Red Elécrica: 'Al lavoro con le autorità competenti'

ROMA, 28 APR – Il gestore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica afferma che sta ripristinando gradualmente la fornitura di energia alle sottostazioni in diverse aree del Paese. In una nota pubblicata online, ripresa dai media spagnoli, l’azienda ha affermato di stare lavorando con “le autorità e le agenzie competenti” per “consentire gradualmente il ripristino della fornitura di energia elettrica in tutta la penisola”.

