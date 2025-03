Ghepardi nati in India liberi da oggi in Parco nazionale di Kuno

agenzia

Una femmina e i suoi 4 cuccioli

NEW DELHI, 17 MAR – I responsabili del Kuno National Park, nello stato indiano del Madhya Pradesh hanno liberato oggi nell’area boschiva di Sheopur, Gamini, una femmina di ghepardo arrivata dal sud Africa e i suoi quattro cuccioli, nati in India dodici mesi fa. Con loro, il numero dei ghepardi liberi a Kuno sale a diciassette, mentre altri nove grandi felini sono ancora accuditi in aree protette. In una nota il direttore del parco informa che “La madre e i suoi cuccioli sono in ottima salute e poiché l’area in cui sono stati liberati è aperta ai safari, i turisti avranno d’ora in poi la possibilità di ammirarli”. L’India ha investito notevole impegno sul progetto, lanciato dal premier Modi, di ripopolamento dei ghepardi, che erano estinti sul suo territorio dall’inizio degli anni Sessanta e, a partire dal 2022, ne ha “importati” otto adulti dalla Namibia, seguiti da altri 20 dal Sudafrica. Mentre alcuni non si sono adattati al trasferimento, altri cuccioli sono nati in India.

