Ghf, ‘consegnati per la prima volta aiuti a capi comunità Gaza’

agenzia

Progetto pilota per evitare lunghi viaggi ai gazawi per il cibo

ROMA, 08 GIU – La Gaza Humanitarian Foundation riferisce di aver distribuito oggi altre 17.000 casse di cibo in tre siti a Rafah e nella Striscia di Gaza centrale, un giorno dopo aver dichiarato di essere stata costretta a chiudere le operazioni a causa delle minacce al suo personale da parte di agenti di Hamas. L’organizzazione ha riferito inoltre di aver consegnato 11 camion di aiuti ai leader della comunità palestinesi per la distribuzione nel nord di Rafah, nell’ambito di un programma pilota che prevede la consegna diretta dei rifornimenti ai cittadini di Gaza, anziché costringerli a percorrere lunghe distanze e attraversare le linee delle Idf per ricevere gli aiuti. “Esamineremo le operazioni e valuteremo se questa sia un’opzione praticabile per il futuro”, afferma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA