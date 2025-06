Ghf, la distribuzione aiuti non riprenderà questa mattina

agenzia

'A causa di lavori di manutenzione e riparazione'

ROMA, 05 GIU – La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti umanitari ai palestinesi non riapriranno questa mattina, come previsto, a causa di lavori di manutenzione e riparazione. Lo riporta il Times of Israel. La Ghf, che gestisce la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza, ha affermato che i siti riprenderanno le operazioni più tardi nel corso della giornata, senza però specificare quando. L’organismo americano filo-israeliano ha aggiunto che condividerà le informazioni sugli orari di apertura non appena i lavori saranno terminati.

