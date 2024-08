Giappone: il tifone Shanshan si abbatte sull’isola di Kyushu

agenzia

TOKYO, 29 AGO – Il temuto tifone Shanshan ha toccato terra in Giappone giovedì mattina sull’isola principale meridionale di Kyushu: lo hanno reso noto i servizi meteorologici. “Il centro del tifone N.10 (il tifone Shanshan, ndr) si è abbattuto vicino alla città di Satsumasendai, nella prefettura di Kagoshima, intorno alle 8:00 (le 01:00 in Italia)”, ha affermato l’Agenzia meteorologica del Paese. Non ci sono al momento notizie di feriti o vittime. Ieri la Toyota ha fermato l’attività di tutte le sue fabbriche in Giappone in vista dell’arrivo del tifone.

