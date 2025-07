Giappone: media, dimissioni premier Ishiba ‘inevitabili’

agenzia

La decisione potrebbe arrivare ad agosto

TOKYO, 23 LUG – Non ci sono dubbi secondo la stampa giapponese: le dimissioni del premier Shigeru Ishiba appaiono inevitabili dopo la pesante debacle elettorale subita dalla coalizione di governo domenica scorsa, con la bruciante perdita della maggioranza al Senato, e il leader conservatore sarà costretto a prendere una decisione definitiva sul suo futuro alla fine di agosto. Sebbene Ishiba abbia affermato di “non aver fatto alcun riferimento alla possibilità di dimettersi, a margine dell’incontro avvenuto oggi con gli ex primi ministri Taro Aso, Yoshihide Suga e Fumio Kishida presso la sede dei liberal-democratici (Ldp), il segretario generale del partito, Hiroshi Moriyama, ha dichiarato che lunedì prossimo si terrà una riunione dei parlamentari dell’Ldp di entrambe le camere, con particolare attenzione alla decisione di Ishiba di rimanere alla guida del partito e del governo. Riguardo all’accordo tariffario con gli Stati Uniti, Ishiba ha affermato che è stata trovata un’intesa, ma ha sottolineato che il Giappone esporta oltre 4.000 articoli in America, e ha definito la questione estremamente importante per il numero di aziende coinvolte. Ishiba ha aggiunto che sarà informato nei dettagli sulle trattative quando il capo negoziatore e ministro per la Rivitalizzazione economica, Ryosei Akazawa, tornerà dagli Stati Uniti, nella giornata di domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA