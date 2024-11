Giappone: neve attesa la prossima settimana sul Monte Fuji

agenzia

Il periodo autunnale più lungo senza calotta bianca da 130 anni

TOKYO, 01 NOV – È prevista finalmente la neve sul Monte Fuji, la montagna sacra del Giappone che ha “sofferto” il periodo più lungo degli ultimi 130 anni dall’avvio della stagione autunnale senza l’apparizione della iconica calotta bianca sulla propria vetta. La notizia, annunciata dall’istituto meteorologico nipponico, precisa che il 6 novembre, la pioggia – grazie all’aria fredda nella regione a sud-ovest di Tokyo, con ogni probabilità si trasformerà in nevischio. Nel 2023 la cima si era imbiancata per la prima volta il 5 ottobre, quest’anno invece il Giappone ha avuto l’estate più rovente mai registrata, con temperature tra giugno e agosto superiori di 1,76 C superiori alla media. A ottobre la canicola si è leggermente attenuata, ha indicato l’agenzia, ma è stato comunque un mese più caldo rispetto alle medie stagionali. L’avvicinarsi di novembre senza nevicate segna dunque la più lunga attesa dell’anno per il manto nevoso lungo il cratere da quando sono stati raccolti i primi dati nel 1894. Con i suoi 3.776 metri il Monte Fuji è la montagna più alta del Giappone, e la sua immagine è spesso presente nelle opere d’arte storiche, così come sugli ukiyo-o, le stampe artistiche impresse su carta con matrici di legno. Il vulcano, la cui ultima eruzione risale a poco più di 300 anni fa, è in genere visibile dalla capitale giapponese nelle giornate limpide.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA