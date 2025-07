Giappone, Premier Ishiba smentisce ipotesi sue dimissioni

agenzia

Dopo le ipotesi rilanciate da diversi media nipponici

PECHINO, 23 LUG – Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha smentito le notizie riportate da diversi media nipponici sulle sue dimissioni pianificate entro la fine di agosto, a seguito della debacle di domenica nella tornata elettorale di rinnovo della Camera alta, con la coalizione di governo Jiminto-New Komeito ha perso la maggioranza. Lo riporta il network pubblico Nhk, secondo cui Ishiba ha ribadito la sua intenzione “di rimanere in carica”, affermando di non voler creare un vuoto politico in un momento in cui è “necessaria un’azione decisa per affrontare le urgenti sfide politiche”. Oggi Ishiba ha annunciato l’accordo sul commercio con gli Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA