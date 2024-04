Giornata lingua inglese: Unesco, serve a connetterci con mondo

agenzia

ROMA, 23 APR – “Dai versi senza tempo di Shakespeare alla prosa di Jane Austen e Toni Morrison, la letteratura inglese rappresenta una testimonianza della creatività e dell’espressione umana. La lingua inglese permette di connetterci con le persone in tutto il mondo”. Lo sostiene l’Unesco in occasione della Giornata della Lingua Inglese che le Nazioni Unite celebrano oggi. Non a caso la data scelta è quella di nascita e di morte di William Shakespeare, nato il 23 aprile del 1564 e morto il 23 aprile del 1616. Oltre ad essere il drammaturgo più famoso della lingua inglese, Shakespeare, sottolinea l’Unesco, ha avuto un impatto significativo sull’inglese moderno. La sua creatività ha contribuito con centinaia di nuove parole e frasi: ‘pettegolezzo’; ‘alla moda’ e ‘solitario’ sono stati tutti usati per la prima volta da Shakespeare. Ha anche inventato frasi come “rompere il ghiaccio”, “debole di cuore” e “l’amore è cieco”. Oggi l’inglese è una delle lingue della comunicazione internazionale. Persone provenienti da paesi e culture diverse sono sempre più in grado di comunicare tra loro in inglese, anche se non è la loro prima lingua. Ciò lo rende uno strumento essenziale per la cooperazione e la diplomazia globali. Le Nazioni Unite usano l’inglese, insieme al francese, come lingua di lavoro.

