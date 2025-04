Giorno della Memoria, Israele ricorda i suoi caduti dal 1860

agenzia

TEL AVIV, 30 APR – Il suono della sirena per due minuti alle 11 ora locale, ha segnato in Israele l’inizio delle cerimonie del Giorno della Memoria nei 52 cimiteri militari per ricordare le 25.420 persone morte durante il servizio al Paese dal 1860, anno in cui il Paese, e prima ancora la comunità ebraica della regione, iniziò a contare i suoi soldati e difensori caduti. Il Giorno della Memoria è iniziato ieri sera alle 20 Oggi il primo ministro Benyamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog, il presidente della Knesset Amir Ohana e il presidente della Corte suprema Isaac Amit partecipano alla cerimonia principale al Monte Herzl. Alle 13, un’altra cerimonia sul Monte Herzl commemora le 5.229 vittime civili degli attacchi terroristici dal 1851.

