Giorno Memoria, William e Kate incontrano sopravvissuti a Londra

agenzia

I principi di Galles a evento in Gb: 'Non dimenticheremo mai'

LONDRA, 27 GEN – Abbracci, scambi di parole a tu per tu ed emozionanti momenti di riflessione stasera a Londra per i principi di Galles, William e Kate, intervenuti a un evento commemorativo della Shoah – alla presenza di una rappresentanza di anziani superstiti – nelle stesse ore in cui il padre dell’erede al trono britannico, re Carlo III, si trovava in Polonia: per la cerimonia solenne dell’80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa sovietica. L’evento londinese, culmine ufficiale del Giorno della Memoria nel Regno Unito, si è svolto nello storico edificio di Guildhall, nel cuore della City. E ha visto la partecipazione non annunciata di Kate, al primo impegno pubblico dopo l’annuncio recente della “remissione” del cancro diagnosticatole l’anno scorso. La principessa Catherine ha salutato uno per uno con il consorte i 50 superstiti dell’Olocausto presenti, tutti ultraottantenni. I media hanno poi diffuso le immagini del suo abbraccio a una di loro, Rachel Levy, della conversazione sorridente con un’altra, l’87enne Yvonne Bernstein, o delle calorose strette di mano con Steven Frank, 89 anni, e con Sabit Jakupovic, fra gli altri . “E grandioso essere qui con mio marito”, ha sottolineato a un tratto Kate. Non è mancato un breve discorso di William che, rivolgendosi ai sopravvissuti, ne ha elogiato “il coraggio”. “Il vostro coraggio nel condividere i momenti più strazianti delle vostre vite – ha detto loro – è qualcosa di estremamente potente per far sì che noi non dimentichiamo. E io vi assicuro che noi non dimenticheremo mai”.

