Giovane spara a Times Square e ferisce tre persone

Usa

E' un 17enne, i colpiti hanno fra 18 e 65 anni

Un diciassettenne armato ha ferito tre persone in una sparatoria a Times Square, a New York oggi, ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. L’incidente è avvenuto intorno all’1:20 ora locale (le 7.20 in Italia), ha detto un portavoce del Nypd, aggiungendo che i feriti hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e sono tutti in condizioni stabili.

