Giovani ebrei aggrediscono musulmani nella Città Vecchia

Polizia, arrestate diverse persone

TEL AVIV, 26 MAG – Decine di adolescenti israeliani di destra hanno aggredito commercianti e residenti musulmani nella Città Vecchia in occasione del Giorno di Gerusalemme, come mostrano video e foto sui social. I ragazzi, che partecipavano a tour organizzati prima della marcia delle bandiere, hanno preso a calci porte di negozi, urlato insulti razzisti, sputato su passanti e cantato cori d’odio: “Possa il tuo villaggio bruciare” e “morte agli arabi”, hanno gridato. La maggior parte delle attività commerciali nel quartiere musulmano è stata chiusa. Alcuni dei giovani hanno anche aggredito attivisti e giornalisti, riferiscono i media. La polizia ha dichiarato di aver arrestato diverse persone a Gerusalemme in seguito a scontri tra diversi gruppi nei vicoli della Città Vecchia, dopo che un gruppo di adolescenti israeliani di destra ha aggredito commercianti e residenti musulmani nei vicoli.

