agenzia

55,8 miliardi approvati dal board di Tesla

WASHINGTON, 02 DIC – Per la seconda volta in un anno, un giudice ha bocciato la paga record da 55,8 miliardi di dollari che il board degli azionisti di Tesla aveva approvato per il proprio chief executive, ovvero Elon Musk. Lo riporta la Cnn.

