Giudice dà parziale ragione all’Ap contro la Casa Bianca

"Violato Primo Emendamento impedendo a cronisti accesso al pool"

NEW YORK, 11 APR – Un giudice federale ha rifiutato di prorogare la sospensione temporanea che aveva permesso alla Casa Bianca di escludere fino a domenica i giornalisti dell’Associated Press dal gruppo a rotazione dei reporter che viaggiano con il presidente. L’amministrazione Trump ha già fatto ricorso contro la decisione del giudice, secondo cui era stato violato il Primo Emendamento impedendo ai giornalisti dell’Ap di far parte del pool, chiedendo di poter continuare a limitarne l’accesso alla copertura di eventi presidenziali minori. A meno che la Corte d’appello non intervenga entro domenica, la Casa Bianca sarà vincolata alla decisione a partire da martedì e sarà obbligata a ripristinare il pieno accesso ai giornalisti dell’agenzia.

