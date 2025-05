Giudice, mantenere status quo sui visti per Harvard

agenzia

'Nessuna modifica al programma per gli iscritti stranieri'

NEW YORK, 29 MAG – La giudice di Boston Allison Burroughs ordinerà al Dipartimento per la Sicurezza Interna e al Dipartimento di Stato di non apportare a tempo indeterminato alcuna modifica al programma di visti per studenti di Harvard. “Voglio mantenere lo status quo”, per consentire a Harvard di continuare a ospitare studenti internazionali con visto, ha detto la Burroughs dopo che l’amministrazione Trump ha cercato di smorzare la tensione chiedendo di considerare superate le richieste di Harvard in virtu’ dei 30 giorni concessi all’ateneo per presentare le sue argomentazioni.

