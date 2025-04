Giudice Moraes attaccato da Bolsonaro, solidarietà dei colleghi

agenzia

Bersaglio di attacchi alla manifestazione per chiedere amnistia

BRASILIA, 07 APR – I giudici della Corte suprema hanno espresso solidarietà al collega Alexandre de Moraes, relatore del processo contro l’ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato. De Moraes è stato bersaglio degli attacchi del leader ultraconservatore alla manifestazione di ieri sull’Avenida Paulista, a San Paolo, convocata per chiedere l’amnistia. La manifestazione di solidarietà è avvenuta in privato, secondo il portale della Globo. Durante la protesta, Bolsonaro ha accusato il giudice di parzialità e ne ha criticato il comportamento. Critiche al giudice sono arrivate anche dal pastore evangelico Silas Malafaia, grande alleato di Bolsonaro.

