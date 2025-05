Giudice Usa ordina rilascio studentessa turca pro Palestina

agenzia

'Arrestata per editoriale contro Israele, violati suoi diritti'

WASHINGTON, 09 MAG – Un giudice federale ha ordinato il rilascio immediato di Rumeysa Ozturk, una dottoranda turca della Tufts University la cui detenzione videoregistrata da parte di agenti federali mascherati e’ diventata un caso nella controversa campagna dell’ amministrazione Trump contro gli studenti filopalestinesi nei campus universitari americani. Il giudice distrettuale statunitense William Sessions III ha stabilito che Ozturk e’ stata detenuta illegalmente a marzo per aver scritto un editoriale critico nei confronti di Israele sul giornale della sua scuola. “È proprio così. Non ci sono prove… in assenza dell’editoriale”, ha affermato il giudice – nominato da Obama – descrivendolo come un’apparente violazione del suo diritto alla libertà di parola. Ha anche affermato che Ozturk aveva avanzato significative denunce di violazioni del giusto processo. “La sua detenzione non può essere mantenuta”, ha stabilito il giudice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA