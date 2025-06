Giudice Usa ordina scarcerazione dello studente pro-Gaza

agenzia

Khalil arrestato tre mesi fa dopo le proteste alla Columbia

(V. servizio delle 19.42) (ANSA) – WASHINGTON, 20 GIU – Un giudice federale ha ordinato all’amministrazione di Donald Trump di rilasciare lo studente e attivista palestinese della Columbia University Mahmoud Khalil, l’unico manifestante filo-palestinese ancora in carcere. Lo riporta il New York Times. La sentenza rappresenta una grande vittoria per il giovane che ha avuto un ruolo di primo piano nelle proteste pro-Gaza nel campus lo scorso anno. Khalil, la cui moglie e il cui figlio neonato sono cittadini statunitensi, non è stato incriminato per alcun reato.

