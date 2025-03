Giunta militare birmana chiede l’aiuto internazionale

agenzia

Stato d'emergenza dichiarato in 6 regioni dopo sisma 7.7

NAYPYIDAW, 28 MAR – La giunta militare al potere in Birmania ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari dopo il terremoto di magnitudo di 7.7 e quello successivo di 6.4. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato in sei regioni del Paese. Il capo della giunta, Min Aung Hlaing è arrivato in visita all’ospedale della capitale Naypyidaw, dove ci sono feriti “in massa”. “Vogliamo che la comunità internazionale fornisca aiuti umanitari il prima possibile”, ha detto all’Afp il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, durante la sua visita all’ospedale della capitale. Cifre sulle vittime non sono ancora disponibili, ma il fatto che il governo militare isolato stia chiedendo aiuto, cosa che raramente fa dopo i disastri naturali, suggerisce che potrebbero essere un disastro veramente su larga scala. La giunta ha affermato in una dichiarazione che è in vigore lo stato di emergenza in sei delle aree più colpite: Sagaing, Mandalay, Magway, nello Stato di Shan nord-orientale, Naypyidaw e Bago. Zaw Min Tun ha affermato che sono state necessarie donazioni di sangue per i pazienti di Mandalay, Naypyidaw e Sagaing.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA