Gli 007 Usa: «All’Iran servono almeno tre anni per produrre la bomba atomica»

L'ANTICIPAZIONE

Israele ha lanciato gli attacchi contro Teheran sostenendo che era a un passo dall’arma nucleare, ma le valutazioni dell’intelligence americana sono diverse

Israele ha lanciato gli attacchi contro l’Iran sostenendo che era a un passo dall’arma nucleare. Le valutazioni dell’intelligence americana, però, sono diverse: l’Iran infatti non solo non stava perseguendo l’obiettivo di un’arma nucleare, ma era a distanza di almeno tre anni dal poterne produrre e consegnare una. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali dopo giorni di attacchi Israele è finorariuscita possibilmente a ritardare il programma nucleare iraniano solo di qualche mese.

Anche se danni significativi sarebbero stati causati all’impianto di Natanz, quello di Fordow è rimasto finora praticamente intatto, prosegue Cnn. E se Israele vuole colpirlo ha bisogno, secondo gli esperti, dell’aiuto americano. Questo pone un dilemma per Donald Trump, che per ora sta evitando un coinvolgimento americano in una costosa e complessa guerra in Medio Oriente.