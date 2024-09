Gli emigrati venezuelani in Sicilia si mobilitano a sostegno di Edmundo González

Le proteste

Presidi a favore del leader dell'opposizione a Maduro si sono tenuti a Palermo, Catania, Modica e Balestrate

Si sono mobilitati anche in Sicilia per lanciare un appello alla comunità internazionale. Gli emigrati venezuelani nell’Isola hanno manifestato in diverse città per chiedere il riconoscimento di Edmundo González, il leader dell’opposizione che contestata la vittoria elettorale al leader ‘chavista’ Nicolás Maduro, come presidente eletto del Venezuela e l’intervento della corte penale internazionale per i crimini contro l’umanità. Presidi ci sono stati a Palermo in piazza Verdi, a Balestrate in piazza Rettore Evola, a Catania in piazza Stesicoro e a Modica in piazza Matteotti. «Questa mobilitazione – si legge in una nota – mira ad aggiungere voci alla causa globale venezuelana per evidenziare l’urgenza della situazione nel Paese e rafforzare il sostegno internazionale per il ripristino della democrazia in Venezuela».