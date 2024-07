Gli Obama appoggiano Harris in un video

agenzia

'Con Michelle faremo di tutto per farti vincere'

ROMA, 26 LUG – Barack e Michelle Obama appoggiano ufficialmente Kamala Harris in un video. Lo riporta la Cnn. “Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”: lo ha detto l’ex presidente Barack Obama a Kamala Harris durante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie, secondo il video pubblicato da Cnn. Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA