‘Gli osservatori Ue rispettino il Venezuela o non vengano’

agenzia

L'avvertimento del presidente del parlamento Jorge Rodríguez

CARACAS, 05 GIU – Gli osservatori dell’Unione europea invitati alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela sarebbe meglio che “non venissero se non rispettano” le regole del Paese sudamericano: lo ha detto il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez. “Che vadano a osservare le elezioni a casa loro. Non vengano qui. Qui ci devono rispettare, altrimenti è meglio che non vengano, grazie”, ha detto il politico, che è anche coordinatore della campagna elettorale del candidato Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni. L’attuale presidente avrà come principale rivale Edmundo González Urrutia, sostenuto dalla leader dell’opposizione María Corina Machado, impossibilitata a candidarsi. Dopo aver descritto il blocco europeo come “un’istituzione vetusta” composta da rappresentanti “profondamente arroganti, maleducati e irrispettosi”, Rodriguez ha sostenuto che gli osservatori Ue hanno l’obbligo di rispettare i principi di sovranità, indipendenza e imparzialità del Venezuela. “Chiediamo che rispettiate la costituzione, le leggi e la pace, impegnatevi a riconoscere i risultati”, ha aggiunto il presidente del parlamento.

