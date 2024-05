Gli Usa a corto di controllori di volo, ne mancano tremila

agenzia

L'ente dell'aviazione civile deve arrivare a quota 14.600

Gli Stati Uniti sono a corto di controllori di volo. Lo riferisce la Cnn citando i numeri della Federal Aviation Administration (Faa), l’ente federale che regolamenta l’aviazione civile. Nonostante la valanga di assunzioni l’anno scorso, mancano ancora tremila controllori per raggiungere quota 14 mila e 600, quanti ne servono per garantire la copertura di tutte le torri ed i centri di controllo del Paese. Il percorso per diventare controllori di volo non è semplice. Si tratta inoltre di uno dei lavori ad alto livello di stress. Durante le assunzioni dell’anno scorso, circa 400 persone non hanno superato l’addestramento mentre 109 hanno semplicemente abbandonato. La mancanza di controllori di volo potrebbe avere ripercussioni sul normale svolgimento del traffico aereo, in particolare modo con l’arrivo dell’estate. La Faa sta cercando di assumere 1800 nuovi controllori entro settembre.

