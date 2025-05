Gli Usa alzano il travel advisory per l’Italia

agenzia

Turisti invitati a maggiore prudenza, 'rischio terrorismo'

NEW YORK, 27 MAG – L’amministrazione Trump ha alzato di un livello il ‘travel advisory’ per l’Italia invitando i turisti americani a “esercitare maggiore prudenza” a causa del “rischio di violenza terroristica”. Emesso il 23 maggio, e rilanciato oggi da alcuni media Usa, l’avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al territorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue é a livello uno in una scala da uno a quattro, mentre hanno il livello due Spagna, Germania e Francia. Il ‘travel advisory’ avverte che terroristi potrebbero attaccare “senza o con poco avvertimento” e invita alla prudenza in luoghi di interesse turistico.

