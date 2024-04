agenzia

'Per motivi di sicurezza'

NEW YORK, 11 APR – Gli Stati Uniti limitano gli spostamenti dei diplomatici americani e dei loro familiari in Israele per motivi di sicurezza. Lo afferma l’ambasciata americana in Israele, senza precisare la causa del nuovo allarme, mentre crescono nel Paese i timori per un attacco dell’Iran.

