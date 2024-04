agenzia

Ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale

WASHINGTON, 25 MAR – “Negli Stati Uniti non c’è nessuna minaccia imminente da parte dell’Isis”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale in un briefing, John Kirby, con la stampa.

