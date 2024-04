agenzia

Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato

NEW YORK, 08 APR – Gli Stati Uniti riaffermano la loro opposizione a una grande operazione israeliana Rafah. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Usa dopo l’annuncio del premier israeliano Benyamin Netanyahu per il quale ci sarebbe già “una data” per il blitz nell’ultima città meridionale di Gaza al confine con l’Egitto.

