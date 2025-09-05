Global Sumud Flotilla, anche nipote Nelson Mandela a bordo

agenzia

Mandla, 'come africani sappiamo cosa significhi occupazione'

ROMA, 05 SET – Anche Mandla Mandela, uno dei nipoti di Nelson eroe della lotta contro l’apartheid in Sudafrica, si unirà alla Global Sumud Flotilla, che si propone di rompere l’embargo marittimo israeliano su Gaza. “Come delegazione sudafricana, abbiamo scelto in particolare di unirci alla Global Sumud Flotilla qui in Tunisia da un punto di vista africano per dire che l’Africa è parte di questa lotta”, ha detto Mandela citato dai media locali. “Come africani, sappiamo bene cosa significa vivere sotto occupazione, sotto oppressione”. La Maghreb Sumud Flotilla salperà domenica, affermano gli organizzatori, con l’obiettivo di unirsi alle altre imbarcazioni dirette a Gaza.

